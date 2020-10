Téhéran exhorte les États-Unis à cesser de bloquer le droit du peuple iranien d'utiliser son propre argent

«Les États-Unis ne cessent de répéter des offres vides d’ «aide». Voici une idée: mettez votre politique là où elle est. Arrêtez de bloquer le droit des Iraniens d'utiliser leur propre argent gelé en Corée, en Irak et au Japon, pour être utilisé pour la nourriture et les médicaments au milieu d’une pandémie. Demandez à l'OFAC d'autoriser la Corée du Sud à envoyer nos dollars en Suisse », a écrit Khatibzadeh mercredi sur son compte Twitter.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) est une agence de renseignement financier et d'exécution du département du Trésor américain.

Il administre et applique les sanctions économiques et commerciales à l'appui des objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis.

