L’OMI examinera le cas de l'Iran contre les menaces américaines

Mohammad Rastad a évoqué les répercussions négatives de l'épidémie de coronavirus sur le commerce et le transport maritime dans le monde, indiquant que les ports iraniens n'en sont pas exemptés.

Il a confirmé que, depuis le début de la pandémie, des mesures préventives ont été prises dans le cadre des protocoles sanitaires en vigueur au niveau des ports iraniens.

Se référant aux plans de développement de l'Organisation des ports et maritimes iraniens au cours de l'année en cours (commencée le 21 mars 2020), Rastad a noté l'augmentation de la capacité dans le domaine du transport de conteneurs à 8 millions de tonnes, et le déchargement de marchandises à 264 millions de tonnes. Le volume du transport maritime de passagers a atteint 106 millions de tonnes, la capacité de transport de la flotte de passagers à 8 000 sièges et la capacité de la flotte commerciale du pays a atteint 7,2 millions de tonnes.

