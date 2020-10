Iran : exportation de 2 millions et 90 mille tonnes de minéraux depuis Bouchehr

Bouchehr (IRNA)- « Au cours des six premiers mois de cette année iranienne, 2090 tonnes de produits minéraux de divers types et d'une valeur de 47 millions de dollars ont été exportées de la province méridionale de Bouchehr vers l'étranger, y compris les pays du golfe Persique », a déclaré le chef de l'Organisation de l'Industrie, des Mines et du Commerce de la région, Seyyed Hossein Hosseini.

Dans une interview accordée à l'IRNA jeudi 7 octobre, Seyyed Hossein Hosseini a ajouté : « Il y a 255 mines avec des permis d'exploitation dans la province, dont 144 unités sont actives et opérationnelles. » « Les mines mentionnées sont actives dans le domaine de l'extraction de divers minéraux tels que le gypse, les moellons, le calcaire, un mélange de sable et de marnes avec la création d'environ 1 400 occasion d'emplois », a-t-il ajouté. Hosseini a poursuivi : « Actuellement, il existe 80 unités industrielles dans le domaine de la transformation des minéraux avec la création de plus de 2 500 occasion d'emploies dans la province. Certains produits industriels tels que le ciment, le clinker, le gypse granulé et la chaux hydratée sont exportés vers différents pays. »