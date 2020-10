Selon un rapport de l’IRNA publié jeudi 7 octobre, citant les Relations publiques de l'Organisation iranienne pour le Développement et la Rénovation des mines et des industries minières, 5 sociétés de production d'aluminium ont produit 211 779 tonnes de lingots entre fin mars et fin septembre 2020. Ce chiffre était de 123 576 tonnes à la même période l'an dernier.

