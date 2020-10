Ouverture de l'exposition des 500 ans de relations Iran-Portugal à Lisbonne

La tenue d'une exposition de documents historiques conjoints et d'une conférence pour passer en revue cinq cents ans de relations historiques et culturelles entre l'Iran et le Portugal dans le contexte des problèmes et des limites persistants causés par la pandémie Corona, montre l'importance de ces relations historiques et amicales, lit-on sur le message du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a également déclaré dans son message: «Les relations diplomatiques entre le Portugal et l'Iran remontent au XVIe siècle.

Le premier Portugais à atteindre cette région (golfe Persique) était lors de l'unification de l'Iran sous une seule religion pendant le règne safavide.

Le premier ambassadeur étranger en Iran, nommé en 1513, était de nationalité portugaise.

Le ministre portugais des Affaires étrangères a ajouté: "Malgré le démarrage initial, ainsi que certains problèmes qui ont montré avec l'arrivée d'Alphonso Albuquerque dans la région du golfe Persique et après la conquête de l'île d'Ormuz, les relations entre les deux pays, puis se sont développées, et plus au cours des siècles suivants, il était précieux basé sur la diplomatie et le commerce.

