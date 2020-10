Baromètre international de la normalisation 2020 : l’Iran en 21ème position mondiale

Téhéran (IRNA)- « Depuis le début du gouvernement de « Sagesse et Espoir » du Président Rohani, jusqu'à présent, la position de la République islamique d'Iran au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a été améliorée en se hissant du 31e au 21e rang mondial, et cela malgré les sanctions et de multiples obstructions », ) a déclaré la cheffe de l'Organisation nationale de normalisation d'Iran, Nayyreh Pirouz Bakht.

Nayyreh Pirouzbakht qui s'exprimait lors d'une conférence de presse ce samedi 10 octobre à l'occasion de la Journée mondiale de la Normalisation, qui s'est tenue sous forme de webinaire dans le respect des règles sanitaires, imposées pour prévenir la COVID-19 a ajouté : « Depuis 2013, 34 normes internationales ont été élaborées dans le monde sous la direction de l'Iran, tandis que le nombre total de normes internationales élaborées toujours sous la direction de l'Iran depuis la victoire de la Révolution islamique jusqu'en 2013 n'était que de 18. » Elle a annoncé la signature de plusieurs mémorandums de coopération entre l'organisation et les pays de la région et voisins, qui sont désormais au nombre de 66, et a déclaré que la mise en œuvre de ces accords, qui contribuent à faciliter les exportations vers ces pays était limitée, jusqu'en 2013, à 31 pays. « Au niveau national, jusqu'en 2013, 25 800 documents nationaux normalisés ont été rédigés par cette organisation. Ce nombre est passé maintenant à 34 300», a-t-elle fait savoir. Elle a poursuivi : « Le nombre de biens et de produits soumis à la norme obligatoire pour la production nationale jusqu'en 2013 était d'environ 32 000, mais il atteint maintenant 40 400. »