Les relations sino-iraniennes plus approfondies que jamais

«Aujourd'hui, j'ai eu une réunion en face à face fructueuse avec mon bon ami M. Wang Yi, membre éminent du Conseil d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine », a tweeté le très haut diplomate iranien.

Il a ajouté : « Cette rencontre à ce moment précis suffit à montrer que les deux parties attachent une grande importance aux relations bilatérales ».

« Lors de cette rencontre, nous sommes parvenus à un bon consensus sur l'approfondissement des relations bilatérales et la mise en œuvre du programme global de coopération bilatérale de 25 ans, la protection de l'accord nucléaire et l'opposition à l'unilatéralisme », a posté Zarif via l’oiseau Twitter.

Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé en Chine vendredi 9 octobre et a rencontré aujourd'hui samedi son homologue chinois Wang Yi dans la province du Yunnan (sud-ouest de la Chine) pour discuter des questions les plus importantes d'intérêt commun, régional et international.

