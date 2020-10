La production d'acier augmente en Iran

« Les perspectives de production d'acier sont d'atteindre une capacité de production de 55 millions de tonnes par an d'ici 2025, et on s'attend à ce que ce chiffre soit atteint plus tôt grâce aux mesures prises dans l'industrie sidérurgique du pays », a déclaré Khodadad Gharibpour aux journalistes lors d'une visite samedi 10 octobre à la compagnie d’Acier de Chadegan.

S’attardant sur la prévision d'exporter plus de quatre milliards de dollars d'acier vers l’étranger grâce aux efforts des acteurs actifs dans ce domaine, cette autorité économique iranienne a ajouté : « L'industrie sidérurgique du pays, qui emploie 200.000 personnes dans le pays cette année, atteindra une production de plus de 32 millions de tonnes. »

Gharibpour a poursuivi : « L'industrie sidérurgique du pays est dans une situation où cette année 18 millions de tonnes seront ajoutées à la production de granulés et environ 10 millions de tonnes à la production de concentré d'acier. »

