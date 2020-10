L’Iran transformera la pression maximale en une honte pour les Etats-Unis (Leader)

S’exprimant à l’occasion d'une audience accordée par visioconférence, ce lundi 12 octobre, aux élèves de l'académie militaire, et assistant à la cérémonie de remise de diplôme, le Leader de la Révolution a déclaré « Grâce à Dieu, nous transformerons la pression maximale des États-Unis en la honte et le regret pour eux. »

Faisant référence à la satisfaction affichée par le Président américain face à la perturbation économique en Iran (provoquées par les sanctions) et au crime contre la nation iranienne, il a déclaré : « Etre fier d’un tel crime ne vient que de personnes viles comme vous. »

Le chef de la révolution islamique a ajouté : « Bien sûr, la situation en Amérique est aujourd'hui très mauvaise avec des milliers de milliards de dollars de déficits budgétaires et des dizaines de millions de personnes affamées vivant en dessous du seuil de pauvreté. Mais le peuple iranien saura surmonter les difficultés fort de sa foi et de sa détermination nationale et malgré les velléités des autorités vils, traîtres et criminels des États-Unis et profitera des sanctions pour renforcer réellement l'économie du pays. »

S’attardant toujours sur la situation économique en Iran et les sanctions américaines, le Leader a plaidé en faveur d'une gestion « sage et déterminée » de la crise pour dire que « la solution se trouve à l’intérieur même du pays ».

