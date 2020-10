Production de 15 médicaments vétérinaires par une entreprise iranienne basée sur le savoir

Selon la PDG de la société, madame Leleh Hejazi, la majorité de la population cible de ces 15 produits vétérinaires concerne respectivement le bétail, la volaille, les abeilles et les animaux aquatiques, Selon la PDG de la société, madame Leleh Hejazi, la majorité de la population cible de ces 15 produits vétérinaires concerne respectivement le bétail, la volaille, les abeilles et les animaux aquatiques, rapporte dimanche 11 octobre la vice-présidence pour la Science et la Technologie.

Le fabricant a déclaré que nos objectifs et aspirations sont « se concentrer sur la qualité et l'efficacité des médicaments », « une attention particulière à la médecine traditionnelle dans le pays », « le dynamisme et le leadership dans divers domaines », « l'autosuffisance et la confiance dans les produits nationaux » et « une attention particulière aux exportations et aux marchés extérieurs. »

