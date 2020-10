Premier procès pour crimes politiques tenu à Téhéran

La loi sur la criminalité politique a été approuvée par le parlement iranien le 18 mai 2016 et également par le Conseil des gardiens de la Constitution iranien. La création de ce tribunal est un grand pas dans la direction des objectifs de l’Ordre sacré de la République islamique et reste l’une des actions positive de l’éminent chef du Pouvoir judiciaire pour la promotion de la justice judiciaire et la protection des droits publics.

Les modalités de sélection, les conditions et les pouvoirs du jury ainsi que la définition du crime politique sont déterminés par la loi conformément aux critères islamiques.