Lutte anti- COVID19 : le ministre iranien de la Santé plaide pour le soutien au leadership de l'OMS

Saïd Namaki s’exprimant lundi 12 octobre lors de la cérémonie d'ouverture de la 67e réunion régionale de l’OMS pour la Méditerranée orientale, qui s'est tenue en ligne a ajouté : « La pandémie de Covid 19 a durement touché notre région et a fourni de nombreuses leçons à tirer aux niveaux national, régional et mondial. Nous devons renforcer les infrastructures informatiques pour fournir des données plus fiables et la médecine et l’enseignement à distance dans la nouvelle ère. »

« Des actions unilatérales menaçantes peuvent non seulement saper les interventions efficaces dans la lutte contre l'épidémie, mais aussi nous empêcher d'atteindre les objectifs mondiaux et de tenir un engagement régional en faveur de la couverture sanitaire universelle », a prévenu le ministre iranien de la Santé.

Selon l'IRNA, le Ministre de la santé de la République islamique d'Iran, le Dr. Saïd Namaki, a présidé la soixante-sixième édition de la réunion des ministres de la Santé de la région de la Méditerranée orientale de l'OMS et a été le premier orateur à la session.

