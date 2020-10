Technologie: l'Iran est autosuffisant dans la production d'appareils à ultrasons

Dans une conférence de presse, Nader Sanagou Motlagh a ajouté: "Une unité technologique basée dans la province d'Alborz a réussi à fabriquer des appareils d'échographie et d'échocardiographie grâce aux efforts des spécialistes locaux au cours des trois dernières années."

Ce responsable iranien a ajouté: "Le besoin annuel de l'Iran en appareils d'échographie et d'échocardiographie est de 1 800 appareils. Et ladite société a la capacité de produire 1 000 appareils par an."

Sanagou Motlagh a souligné: "La production nationale de ces appareils empêchera la sortie de millions d'euros chaque année. Cette unité de production a l'intention de lancer chaque année de nouveaux modèles de ce type d'appareils. Pour le moment un modèle a atteint le stade de la production de masse et les trois autres modèles atteindront le stade de la production de masse d'ici la fin de l'année."

"En outre, cette société technologique basée dans la province d'Alborz travaille sur le projet de la production d'un nouveau modèle de machine MRI et CT Scan dans le but de combler le besoin du pays d'importer ces appareils. Selon les estimations ces modèles vont arriver à la phase de production de masse en 2023.", a conclu le directeur général de la zone économique spéciale et de l'aéroport international de Payam.

