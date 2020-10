Nous soutenons toutes les initiatives qui mènent à la fin de la guerre entre Bakou et Erevan (porte-parole du gouvernement iranien)

Rabiei a ajouté lors de sa conférence de presse hebdomadaire, ce mardi, que toute décision prise sur la situation dans la région du Karabakh devrait être prise avec la présence et la participation des parties au conflit.



Le porte-parole du gouvernement a également mis en garde contre le phénomène d'expansion du terrorisme et de permettre la présence de terroristes dans cette région, de n'importe quel côté, qui nuirait définitivement à ce pays.

Rabiei a souligné que l'Iran soutenait toutes les mesures visant à mettre fin au conflit et à instaurer la paix dans la région du Karabakh, et appelait également les pays voisins à contribuer dans le cadre du respect des lois internationales et de l'intégrité territoriale, à mener des négociations sérieuses et à éviter toutes les mesures qui violent le cessez-le-feu et entravent les progrès vers l'arbitrage dans le langage de la diplomatie.



Tout en exprimant ses regrets pour la mort de civils, le porte-parole du gouvernement a souligné la nécessité de ne pas répéter de tels événements dans la région dont les habitants ont aujourd'hui plus que jamais besoin de paix et de tranquillité.