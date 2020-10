Volleyball: l'Iran choisi pour accueillir le Championnat du Monde masculin des U19 2021

Suite à un processus d'appel d'offres ouvert et à l'approbation du Conseil d'Administration de la FIVB, la FIVB a confirmé les hôtes des prochaines éditions des Championnats du Monde FIVB de Volleyball Groupe d'Age.

Après une évaluation minutieuse de toutes les propositions reçues, les pays ci-dessous ont été approuvés comme hôtes pour les championnats du monde suivants:

• Championnat du monde FIVB de volleyball féminin des moins de 18 ans - Mexique

• Championnat du monde FIVB de volleyball masculin des moins de 19 ans - Iran

• Championnat du monde FIVB de volleyball féminin des moins de 20 ans - Pays-Bas et Belgique

• Championnat du monde FIVB de volleyball masculin des moins de 21 ans - Italie et Bulgarie.

Suite à cette annonce, le Président de la FIVB, le Dr Ary S. Graça F °, a déclaré: «Je suis ravi de voir des nations hôtes aussi fortes s'engager à offrir plus d'opportunités aux jeunes athlètes de participer à des compétitions internationales. Chacun de ces événements est une étape importante dans le développement de la carrière d’un athlète. Au fur et à mesure qu'ils développent leur expérience de la compétition, je suis convaincu qu'à l'avenir, nous verrons beaucoup d'entre eux représenter fièrement leur nation à certaines des plus grandes compétitions de volleyball de la planète.