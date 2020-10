L’Iran prend la présidence tournante du G24

"C'est un grand honneur pour moi d'être à votre service en tant que chef du G24 dans les 12 prochains mois", a déclaré Hemmati lors de la réunion en ligne.

Soulignant l'importance du G24, il a ajouté qu'en raison des profondes récessions actuelles causées par la pandémie de coronavirus, le rôle et l'importance du groupe deviennent de plus en plus importants de jour en jour.

"En poursuivant l'ordre du jour du groupe, nous avons l'intention de suivre autant que possible les problèmes du passé et en même temps d'établir des interactions plus constructives entre les membres du groupe", a-t-il déclaré.

Soulignant la nécessité d'une coordination accrue pour résoudre les problèmes liés aux virus, a-t-il déclaré,

<< En tant que groupe, nous devons toujours plaider en faveur d'une solution mondiale coordonnée pour garantir que tous les pays, sans exception, aient accès à un vaccin et à un traitement à bas prix contre Covid-19 ainsi qu'à une aide financière, y compris une aide d'urgence, en fonction de leurs besoins. et des raisons humanitaires. "

Le G24 a été créé à la fin de 1971 pour aider à coordonner les positions des pays en développement sur les questions monétaires internationales et de financement du développement.