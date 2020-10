Iran: un investissement de 200 millions d'euros dans la culture en serre

Téhéran (IRNA)- Le secteur agricole de la province d'Azerbaïdjan de l'Est a connu ces dernières années un développement majeur dans le niveau de la culture en serre, de sorte que, grâce à un investissement de plus de 200 millions d'euros, le plus grand complexe de serres du Moyen-Orient a été créé dans la zone franche d'Aras au nord-ouest d'Iran.

La province d'Azerbaïdjan de l'est a été l'une des principales provinces dans le développement de la culture en serre en Iran au cours des sept dernières années, de sorte que, selon les statistiques et les informations publiées, pendant cette période, cette industrie agricole a connu une croissance quadruplée dans cette province au nord-ouest d'Iran. Dans la culture en serre, en plus d'améliorer considérablement le rendement dans la production, 70% d'économies sont réalisées dans l'utilisation de l'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle, ce qui est essentiel pour un pays comme l'Iran. Dans la culture en serre, il est possible d'utiliser l'irrigation sous pression (goutte à goutte), ce qui entraîne des économies significatives dans la consommation d'eau. Dans la culture en serre en Iran, les semences pures et modifiées sont utilisées pour augmenter la production, de sorte que la qualité et la quantité des produits sont très élevées. Du point de vue économique, cela est très important pour le producteur iranien car il peut exporter le surplus des produits. L'Iran possède déjà 15 000 hectares de la culture en serre. Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench