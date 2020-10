Marchés africains : 2 millions de dollars d’exportations depuis l'Iran

Les problèmes les plus importants dans l'exportation de matériaux de construction, d'équipements et de fournitures vers les pays africains étaient le retour de l'argent (menacé par les sanctions), le rythme régulier des transports réguliers, des marchés extrêmement compétitifs et en même temps inconnus, la difficulté de communiquer avec les parties africaines et les risques élevés d'être présents dans ces pays, énumère le Directeur général du bureau arabe et africain de l'Organisation iranienne de Développement du Commerce, Farzad Piltan, lors d’une réunion le mercredi 14 octobre 2020.

Les importations des pays africains sont depuis divers pays du monde et atteignent environ 10 milliards de dollars et sont dans le domaine des produits tels que fils et câbles, carreaux de céramique, verre plat, pierre de construction, interrupteurs et prises, porcelaine et céramique, vannes sanitaires, baignoires et douches, lave-vaisselle, portes et fenêtres, des lustres, des éviers et des profilés.

