Retour de la guerre froide : La situation sécuritaire dans le monde s'est aggravée, avertit le diplomate iranien à l’ONU

Selon l'IRNA, Majid Takht-e Ravanchi a soulevé la question mercredi 14 octobre lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement et la sécurité internationale.

Faisant référence aux conflits en cours et à certains dangers actuels tels que l'utilisation ou la menace de la force, la hausse des coûts et l'escalade des courses aux armements, le diplomate a ajouté : «Le danger constant des armes de destruction massive et de nouvelles menaces dans le domaine de l'intelligence artificielle, telles le cyberespace et la course à l’espace sont des événements majeurs au cœur de la guerre froide et qui ont rendu la situation sécuritaire dans le monde pire que par le passé. »

Le Représentant permanent de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a poursuivi : «En plus, les conditions favorisant le dialogue entre les grandes puissances disparaissent. »

Soulignant les obstacles devant le désarmement nucléaire, à leur tête la course à la modernisation des arsenaux nucléaires et le manque de volonté politique, par ses détenteurs, d'abandonner l'option des armes nucléaires, Takht-e Ravanchi a déclaré: « Plus de 14 000 armes nucléaires et 100 milliards de coûts annuels associés et la possibilité de leur utilisation représentent une menace sérieuse pour l'humanité et la planète. »

