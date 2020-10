L'Iran qualifie l'unilatéralisme américain de menace réelle pour les droits humains

"L'unilatéralisme croissant constitue une menace mondiale réelle pour la protection et la promotion des droits de l'homme", a déclaré mercredi Mohammad Zareian lors de la réunion en ligne à laquelle a également participé la Haut-Commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet.



"L'impact et la portée des mesures coercitives unilatérales illégales imposées au peuple iranien ont été exacerbés même pendant la pandémie", a-t-il ajouté.



"Le gouvernement américain a ciblé mes concitoyens, en particulier les plus vulnérables d'entre eux, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant besoin de soins médicaux. Ce n'est rien d'autre qu'un acte de terrorisme économique", a-t-il souligné.



«Ma délégation réitère sa déception de constater que, étant donné que tous les aspects des droits de l'homme de dizaines de millions de personnes dans le monde font l'objet de mesures coercitives unilatérales, l'attention nécessaire n'a pas été accordée à ces crimes et violations génocidaires massives des droits de l'homme, a déclaré Zareian.



Il a ajouté: "Est-il possible que les victimes innocentes de mesures coercitives unilatérales soient entendues et que leurs souffrances soient réparées et indemnisées?"