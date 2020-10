Des scientifiques iraniens prêts à contrer les brimades américaines concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire (OIEA)

«Les scientifiques nucléaires de la République islamique d'Iran, suivant les directives du guide suprême (de l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei de la révolution islamique), sont prêts à faire face à la coercition et à l'unilatéralisme du gouvernement américain concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire,» le L'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) a tweeté jeudi.

Les principes stratégiques de l’Iran présentent une approche clairvoyante du déploiement pacifique de l’énergie nucléaire, a déclaré l’organisation, soulignant l’insistance de la République islamique à exercer son droit dans la région malgré la pression étrangère en notant que «l’énergie nucléaire restera à jamais sous la domination de la nation iranienne».

Ces remarques sont intervenues après que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, le plus éminent faucon iranien de l’administration américaine sortante, ait tweeté une série de commentaires antagonistes visant le programme nucléaire du pays.

Reprenant ses remarques précédentes, Pompeo a écrit: «L'Iran affirme qu'il ne veut pas d'arme nucléaire, puis menace le monde avec son programme nucléaire.»

L’Iran s’est constamment et irréversiblement distancé des armes non conventionnelles pour des raisons religieuses et humanitaires. La position de Téhéran dans la région a été scellée par un décret religieux publié par l’ayatollah Khamenei.

En «menaçant le monde», Pompeo faisait apparemment référence aux mesures de représailles que l'Iran a commencé à prendre en 2018 pour revenir progressivement sur ses engagements dans le cadre d'un accord nucléaire avec les puissances mondiales.

L'accord lui-même, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), a permis à l'Iran de prendre de telles contre-mesures en cas de non-engagement des autres signataires. Téhéran n’a lancé les représailles qu’après que les États-Unis ont quitté illégalement le JCPOA et que les membres de l’accord nucléaire alliés à Washington ont suspendu leur commerce avec l’Iran sous la pression de la Maison Blanche.

La République islamique s'est engagée à revenir à ses engagements une fois que les pays en défaut de respecter leurs obligations dans le cadre du JCPOA auront renouvelé leur engagement envers l'accord historique. Les États-Unis ne permettront jamais à l'Iran «d'avoir l'arme la plus meurtrière du monde - et oui, nous pouvons l'empêcher et nous le ferons», a ajouté Pompeo.

Ses remarques interviennent alors que les États-Unis sont le seul pays à avoir jamais utilisé de telles armes de destruction massive. Washington a également fourni un soutien politique et matériel sans faille au régime d’occupation d’Israël, qui est connu pour être le seul détenteur d’armes nucléaires au Moyen-Orient.

Tel Aviv est également responsable de l’assassinat de six scientifiques nucléaires iraniens et de la tentative de sabotage du programme nucléaire iranien, atrocités qui n’auraient pas non plus été possibles sans la clémence de Washington.