Les sanctions américaines contre l'Iran sont illégales, selon un expert japonais

«L'Iran est un pays qui a été touché par l'épidémie de coronavirus, avec plus d'un demi-million d'infections et plus de 27 000 décès, mais même ainsi, les États-Unis ne lèveront pas les sanctions contre Téhéran», a-t-il déclaré.

«Les alliés européens de Washington ont averti à plusieurs reprises les États-Unis de l'impact humanitaire catastrophique des sanctions, mais au lieu de changer son approche, Washington a imposé des sanctions supplémentaires à diverses banques iraniennes afin de créer de toutes les manières possibles des problèmes financiers pour l'Iran et de soumettre la population de ce pays à la plus grande pression », a-t-il déclaré.

Selon l'expert, «le département d'Etat américain affirme que les équipements médicaux, le matériel et l'aide à l'Iran sont exemptés de sanctions, mais de nombreux pays et experts, même en Europe et des alliés américains comme la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont nié ces accusations».

