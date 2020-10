Infertilité : les couples étrangers accueillent favorablement le traitement en Iran

L'infertilité est l'incapacité d'un couple à obtenir une grossesse après environ une année de rapports sexuels réguliers non protégés, ou l'incapacité d'une femme à mener une grossesse jusqu'à terme.

L'infertilité survient dans 10% à 15% des couples. Les causes d'infertilité peuvent être féminines ou masculines ou les deux.

Environ 40% des problèmes d'infertilité sont liés aux hommes, 40% aux femmes et presque 10% aux deux.

Chez environ 10% des couples la cause de l’infertilité reste inconnue. En d'autres termes, dans ces couples, les deux personnes n'ont pas de problème selon les tests disponibles, mais elles sont infertiles pour des raisons inconnues.

Au cours des deux dernières décennies, de grands progrès ont été accomplis dans le diagnostic et le traitement de l'infertilité, et environ 65% des couples infertiles ont pu avoir d’enfants en utilisant les méthodes existantes.

S’exprimant à l’occasion d’une interview à l’IRNA, Abdol-Hossein Chahverdi, le directeur de l'Institut de recherche de Rouyan, a déclaré vendredi 16 octobre à l’IRNA : « Selon des études menées dans le monde entier et en Iran, environ 10 à 15% des couples souffrent d’infertilité. »

Il a poursuivi : « Avant les années 1990, ces couples se déplaçaient vers les pays européens pour se faire soigner, mais notre pays s’est lancé à temps dans le domaine de recherche et de traitement contre l’infertilité et nous avons aujourd’hui plus de 70 centres d'infertilité dans le pays dont le bilan est spectaculaire dans le domaine de l'éducation, de la recherche et des services spécialisés. »

