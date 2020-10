2% des articles scientifiques du monde sont produits par des professeurs iraniens

Gholam-Hossein Rahimi Cherbaf s’exprimant à l’occasion d’une réunion d’expertise vendredi 16 octobre, avec des professeurs et le conseil d'administration de l'Université de technologie de la ville de Qoutchan (nord-est) a ajouté : « L'Iran est classé 15ème dans le monde en termes de quantité et de qualité des articles. »

Il a poursuivi : « Dans certains domaines, comme les nanosciences, nous sommes à la cinquième place. Mais ce qui est important, c'est notre utilisation des connaissances dans le développement technologique, devenu courant chez nous ces dernières années, avec le développement des parcs scientifiques et technologiques, des centres de croissance scientifique et technologique, des unités technologiques des centres d'innovation et des relations entre eux et la société et l'industrie.»

« Ainsi un réseau national de développement technologique basé sur les connaissances des institutions scientifiques est en cours de survenir », s’est-il félicité.

