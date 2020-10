Fin de l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran «un échec majeur» pour Washington

Selon Mohammad Baqir Qalibaf, l’expiration de l’embargo sur les armes imposé par l’Union européenne et l’ONU en application de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, qui avait endossé en 2015 l’accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, est une grande réussite pour les Iraniens et un échec pour les États-Unis.

Qalibaf a souligné dimanche que les jours à venir sont très importants et qu’il faudrait bien appliquer les instructions du Leader et s’efforcer encore davantage de résoudre les problèmes du peuple et veiller constamment l’ennemi afin qu’il ne cherche pas à appliquer à nouveau l’interdiction.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**