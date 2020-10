Le développement de la coopération Iran-Afghanistan en matière d'énergie

"La responsabilité de la Commission économique mixte Iran-Afghanistan a été transférée au ministère de l'Énergie sur proposition du ministère des Affaires étrangères et après l'approbation du Conseil des ministres", a confié Reza Ardakanian à l'IRNA.

Le ministre iranien de l'Énergie a poursuivi: "Le premier salon spécialisé de l'électricité et des télécommunications s'est tenu à Kaboul avec la présence de plus de 70 entreprises iraniennes et il a été bien accueilli par les parties afghanes."

Ardakanian a indiqué que la sixième réunion de la Commission mixte se tiendra prochainement à Kaboul et que des efforts seront déployés dans le domaine de l'électricité, de l'énergie et des énergies renouvelables, surtout l'énergie éolienne qui nécessite un investissement commun entre l'Iran et l'Afghanistan dans les sites ventés aux frontières des deux pays.

"La question de la synchronisation du réseau électrique entre l'Iran et l'Afghanistan est également l'un des sujets qui peuvent être discutés dans ce sommet.", a ajouté Ardakanian.

L'Iran et l'Afghanistan entretiennent des relations étroites et amicales dans divers secteurs politiques, économiques, sociaux et culturels, et le gouvernement iranien a coopéré avec le gouvernement afghan dans divers domaines au cours des 19 dernières années (après la chute des Talibans).

Les responsables afghans ont annoncé que l'Iran et l'Afghanistan ouvriront le chemin de fer Herat-Khaf le mois prochain, et avec l'ouverture de cette voie ferroviaire, il y aura un changement majeur dans le commerce entre les deux pays.

