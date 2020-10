Coronavirus en Iran : 337 victimes en 24 heures, un nouveau record

« Au cours des dernières 24 heures entre dimanche et lundi 19 octobre, et selon des critères de diagnostic définitifs, 4 251 personnes ont été testées positives au coronavirus dont 1 948 ont été hospitalisées, portant à 534 631 le total des contaminations », ajoute madame Lari.

« Heureusement, jusqu’à présent, 431 360 patients se sont rétablis ou sont sortis des hôpitaux. En outre, 4 771 patients atteints de Covid 19 sont dans un état critique et sont transférés aux soins intensifs.

Jusqu'à présent, 4 540 455 tests de diagnostic du Covid 19 dit « virologique » ou « PCR » (polymerase chain reaction) ont été réalisés dans le pays, a-t-elle fait savoir.

L’Iran est confronté depuis plusieurs semaines à une hausse « sans précédent » des nouveaux cas confirmés et des décès, dont 30 provinces sont toujours en rouge ou en état d'alerte. La raison en est la négligence dans l'observation des recommandations de santé et des mesures de prévention, dont le port du masque et le non respect de la distanciation sociale après l'allègement graduel du confinement mis en place en mars.

Afin de lutter contre la propagation du virus, l’Iran a rendu « obligatoire » le port du masque dans tous les espaces publics de la capitale, Téhéran.

