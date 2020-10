Cinéma : deux films iraniens en compétition au Festival de Bordeaux en France

Lors de l’événement cinématographique, qui se déroule en France du 14 au 19 octobre, le film « Six mètres et demi », réalisé par Saïd Roustaï sera projeté dans la section « Compétition » du festival.

Sera également présent au festival un autre film iranien intitulé « Le diable n'existe pas », réalisé par Mohammad Rassoulev avec Ehsan Mirhosseini et Kaveh Ahangar.

« Six mètres et demi », écrit et réalisé par Saïd Roustaï, a remporté plusieurs prix internationaux, dont celui du meilleur réalisateur et acteur (Navid Mohammadzadeh) au Festival du film de Tokyo et le prix spécial du meilleur film international au Festival du film de Zurich.

Le film a également été projeté à Venise, Stockholm, Chicago et à Minsk sans oublier le Festival du film Asie-Pacifique.

« Le diable n’existe pas » réalisé en coproduction par l'Iran, l'Allemagne et la République tchèque a également remporté le prix de l'Ours d'or du meilleur film du Festival du film de Berlin.

