Téhéran (IRNA) – Pour Seyyed Hossein Moussavian, l’ancien diplomate iranien qui s’exprimait ce lundi matin au micro de l’IRNA, les alliés américains dans la région considéraient et considèrent toujours le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) comme la plus grande menace à leur encontre et leurs accusations selon lesquelles l’accord nucléaire a rendu la région moins sûre, puisent ses racines dans la même hystérie.