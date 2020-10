Un court métrage iranien au Festival international du film féminin de Paris

Origami est un film de 14 minutes sorti en 2019 qui traite la relation entre deux écolières et leur institutrice de sport. Réalisé par Marjan Hashemi et prévu pour être projeté au 32e Festival du Film féminin de Paris.

Le Festival du Film féminin de Paris se tiendra à Paris du 23 au 31 octobre et le court métrage Origami sera projeté le 27 octobre à 19h dans la salle centrale du 10e arrondissement de Paris. Le 28 octobre aussi ce film sera diffusé en ligne sur les réseaux sociaux via la plateforme du Festival.

En 2011 et 2013, deux films iraniens se sont nommés Meilleurs films de long métrage dans ce festival français.

Marjan Hashemi est la productrice, scénariste et réalisatrice de ce court-métrage iranien. Mahour Mirzanejad, Golzar Hazafi, Hanieh Khosravani sont les trois actrices de ce film féminin.

Marjan Hashemi est née et a grandi en Iran où elle a obtenu une licence de littérature anglaise et une maîtrise en psychologie. Elle a ensuite étudié le théâtre, décroché quelques rôles dans des courts métrages et des séries télé mais c'est la réalisation qui la passionne. Elle a tourné en 2017 son premier court, Chromatic, nommé meilleur court métrage au festival World of Women de Dubai. Marjan Hashemi est aussi une artiste dont les performances sont bien accueillies en Iran.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench