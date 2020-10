La Russie dit qu'elle maintient ses liens commerciaux avec l'Iran malgré les interdictions américaines

«La mauvaise approche encore… Les États-Unis jouant un« gendarme du monde », se substituant au Conseil de sécurité de l’ONU, est un rôle indésirable», a tweeté lundi l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Dmitri Polyanskiy.

«Nous faisons et ferons des affaires avec l’Iran et ce n’est pas aux États-Unis de nous dire, à nous ou à d’autres, ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Arrêtez d'humilier les États-Unis dans cette entreprise inutile, a-t-il ajouté.

Ces remarques sont intervenues après que les États-Unis ont mis sur liste noire deux hommes chinois et six entités chinoises pour avoir eu des interactions avec le groupe des lignes maritimes de la République islamique d'Iran (IRISL) et, dans certains cas, l'avoir aidé à échapper aux sanctions américaines.

