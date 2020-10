Iran: plus de 30 milliards de dollars de marchandises exportées au premier semestre de cette année

Téhéran (IRNA)- Le directeur général du département provincial du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce a annoncé l'exportation de plus de 30 milliards de dollars de marchandises, y compris de l'essence et du méthanol, au cours du premier semestre de l'année iranienne en cours (à compter du 21 mars 2020).

Lors de la cérémonie de présentation du superviseur du Bureau de l'industrie, des mines et du commerce du Nord-Khorasan, Iraj Hassanpour a déclaré que 74% des exportations du pays étaient exportées vers la Chine, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Turquie et l'Afghanistan. Il a qualifié la situation actuelle des exportations du pays de positive, exprimant son espoir que la valeur des exportations atteindrait 36 ​​milliards de dollars d'ici la fin de ce mois. Evoquant les conséquences des sanctions imposées et les problèmes économiques qui en résultent, il a déclaré: «L'ennemi tente, en imposant de nouvelles sanctions, de resserrer les vis sur l'économie du pays».

