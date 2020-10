L'Iran dit qu'il n'a rien à cacher sur le crash d'un avion ukrainien

Le deuxième cycle de négociations entre la République islamique d'Iran et l'Ukraine sur le crash d'un avion ukrainien est en cours à Téhéran.

Lors d'un événement en marge du nouveau cycle de négociations, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Baharvand a tenu mardi une réunion avec les familles des victimes du vol 752 d'Ukraine International Airlines (PS752).

"La République islamique d'Iran ne chercherait jamais à cacher les détails de l'accident d'avion ukrainien ou à violer les droits des familles des victimes", a souligné le diplomate iranien.

Il a également assuré aux familles endeuillées que l’appareil diplomatique iranien emploierait toutes ses capacités et ferait tout son possible pour protéger les droits des victimes en coopération et en coordination avec toutes les institutions compétentes.

Baharvand a finalement exprimé sa sympathie avec les familles des victimes de l'accident d'avion, s'engageant à poursuivre les plans pour une réunion entre les familles des victimes et les autorités judiciaires iraniennes afin d'informer les familles des victimes des procédures judiciaires concernant l'incident et de répondre aux questions et dissiper les doutes sur l'accident d'avion.

