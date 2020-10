Le professeur iranien Masoud Farzaneh reçoit une récompense internationale

Le CIGRÉ a reconnu le rôle technique de premier plan dans les comités d’études de l’organisme international du Dr Farzaneh, ce qui a notamment mené à la publication de plusieurs brochures techniques qui sont devenues des références internationales.

Depuis la création de ce prix en 2014, vingt experts internationaux ont été honorés en tant que Fellow CIGRÉ, dont le professeur Masoud Farzaneh.

Ce dernier a débuté son active collaboration avec le CIGRÉ en 1998, en lien avec son intérêt et son expertise en ingénierie des réseaux électriques et l’impact du climat froid. Depuis son implication avec le CIGRÉ, il a présidé, entre autres, les travaux de plusieurs groupes de travail de cet organisme et a contribué à la publication d’une quinzaine de brochures techniques.

Entre 2010 et 2016, il est devenu membre du comité exécutif de CIGRÉ Canada, en tant que le représentant du secteur académique canadien. À ce titre, il a notamment mis en place l’initiative « Women in Engineering » qui est devenue un jalon dans le développement du CIGRÉ et a grandement contribué à intéresser les étudiants et les jeunes ingénieurs aux travaux du CIGRÉ.

Depuis 2010, le prix Masoud Farzaneh est accordé par l’UQAC à un chercheur pour ses contributions dans l’ingénierie des réseaux électriques aériens, en l’honneur du Dr Farzaneh qui a permis à l’UQAC de devenir un chef de file dans ce champ de recherche.

