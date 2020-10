Les trois îles font partie intégrante de l'Iran et le resteront pour toujours (diplomate iranien)

Téhéran (IRNA)- Le représentant permanent de la République islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, Majid Takht Ravanchi, a confirmé la participation de l'Iran à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région, soulignant que les trois îles du golfe Persique la Grande et la Petite Tumb et l'Abou Moussa font partie intégrante du territoire iranien et le resteront pour toujours.

Cela est venu dans une déclaration faite par Takht Ravanchi ce mardi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est tenue dans l'environnement virtuel, après que certains pays de la région aient porté de fausses accusations contre la République islamique d'Iran, alors qu'il avait demandé du temps pour y répondre. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**