L'Iran n'a pas l'intention de s'engager dans une course aux armements dans la région (Zarif)

Mohammad Javad Zarif a fait ces remarques dans une allocution à un débat virtuel du Conseil de sécurité des Nations Unies sous le titre «Maintien de la paix et de la sécurité internationales: examen complet de la situation dans le golfe Persique» mardi.

«La sécurité dépend de la dépendance de nos propres peuples et de la coopération avec nos propres voisins. Nous avons besoin d'efforts collectifs de la part des pays de la région pour établir un dialogue inclusif et un réseau de sécurité dans cette région », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

«Sinon, nous serons tous plongés dans la tourmente pour les générations à venir», a-t-il ajouté, avertissant que les troubles dans la région «seront la tourmente de tout le monde».



Il a dit que les armes les plus sophistiquées peuvent être achetées avec de l'argent, mais que «la sécurité et la stabilité ne peuvent jamais être achetées».

Lors d'un discours prononcé lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019, le président iranien Hassan Rohani a présenté l'initiative HOPE et a invité tous les pays de la région à y participer.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a en outre souligné mardi que la région avait besoin d'un «changement de paradigme fondamental» et a déclaré: «Nous avons besoin d'une région forte qui empêche les illusions hégémoniques de toute puissance - régionale ou mondiale. [Nous avons besoin] d'une région forte qui requiert une stabilité politique et territoriale locale. »

Zarif a ajouté que dans une région forte, tous les voisins seraient en mesure de faire preuve de retenue stratégique.

Il a noté que la région a été le théâtre de plusieurs guerres, de gigantesques accumulations militaires étrangères, du cauchemar de l'extrémisme et du terrorisme qui en a résulté, de l'accumulation dangereuse des armes les plus sophistiquées, et de l'agression et de la projection de puissance par divers acteurs.

Il a déclaré que les États-Unis avaient «sans surprise» vendu la plupart des armements meurtriers aux États du golfe Persique de 2014 à 2018, ajoutant: «Pourtant, le renforcement des forces armées et des centaines de milliards de dollars de ventes d’armes n’ont amélioré ni la sécurité des puissances extérieures, ni celle de la région.»

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les acteurs extrarégionaux avaient tenté de tirer parti des disparités régionales, des rivalités sans fin et des nouvelles illusions hégémoniques comme opportunités d'étendre leur présence militaire et de vendre plus d'armes.

«Les États-Unis ont déployé près de 50 000 soldats dans la région du golfe Persique dans 29 installations militaires avec plus de 300 avions de combat», a-t-il noté.

Il a souligné que les forces étrangères sont venues trop longtemps dans la région uniquement pour projeter leur puissance et non pour protéger les nations régionales.

Zarif a souligné les principaux objectifs de HOPE et a déclaré qu'il visait à assurer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, à promouvoir la compréhension mutuelle et des relations pacifiques entre tous les États du golfe Persique, à garantir l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières internationales de tous les États riverains du golfe Persique, coopérer pour éradiquer le terrorisme, l'extrémisme et les tensions sectaires dans la région, promouvoir le règlement pacifique de toutes les tensions et conflits régionaux grâce à une communication et une alerte rapides améliorées et garantir la liberté de navigation et la sécurité énergétique pour tous.

Le haut diplomate iranien a proposé l'adhésion à des principes communs tels que le dialogue et le respect mutuel, l'égalité sur un pied d'égalité, le respect de la souveraineté de l'autre, le rejet de la menace ou de l'usage de la force, la non-agression et la non-intervention dans les affaires intérieures de l'autre et le rejet participation à des alliances et coalitions les unes contre les autres pour atteindre ces objectifs.

«Nous pensons qu'une nouvelle approche régionale devrait être le résultat de délibérations collectives.

Ensemble, nous pouvons envisager un large éventail de mesures de coopération et de confiance qui incluent la gestion de l'eau, la protection de l'environnement, la sûreté nucléaire, la sécurité énergétique, l'éducation, le tourisme, la coopération économique, le commerce, l'investissement, l'éradication de la pauvreté et l'autonomisation des personnes », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que tous les États riverains du golfe Persique peuvent s'entendre sur des systèmes régionaux d'alerte précoce et sur des contacts militaires et pour établir des groupes de travail conjoints concernant des mesures pratiques pour étendre progressivement la coopération.

Zarif a averti que la paix et le dialogue ne peuvent être atteints si un ou deux pays de la région poursuivent la confrontation et attendent avec vœux que les vampires extraterrestres «coupent la tête de leur voisin».

Il a enfin déclaré aux États régionaux qu'ils pouvaient «choisir de rester prisonniers du passé et de perpétuer l'instabilité et les tensions. Ou… peut choisir la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous. »

