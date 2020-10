Le cinéma iranien au plus grand festival du film asiatique

Le film "Soleil" de Madjid Madjidi, qui a remporté le prix de la lanterne magique et le prix du meilleur jeune acteur au 77e Festival de Venise, a participé dans la section "Mythologie" du Festival du film de Busan.

Le film "Soleil", la dernière œuvre de Madjidi, décrit la vie des enfants refugiés afghans en Iran. Les films de Madjidi traitent souvent les sujets en rapport avec le monde des enfants et des adolescents. Rouhollah Zamani, le jeune acteur afghan de ce film, dans sa première expérience cinématographique, a pu gagner le prix Marcello-Mastroianni consacré au meilleur espoir du Festival international du film de Venise.

L'Iran a également trois représentants dans la section "Fenêtre vers le cinéma asiatique"; Dans cette section, le film " Mourir dans l'eau bénite" de Navid Mahmoudi, une coproduction entre l'Iran et l'Afghanistan, le film "Araignée" réalisé par Ibrahim Iradjzad et "Le diable n'existe pas" de Mohammad Rassulov seront projetés au nom du cinéma iranien.

Shadi Karam Rudi avec le film "Jamais, Parfois, Toujours" est le seul représentant du cinéma Iranien dans la section des courts métrages asiatiques à la 25ème édition du Festival du film de Busan. Ce film parle d'une jeune fille nommée Toranj qui, après avoir connu un secret sur sa sœur, entre dans un défi de décision.

"L'art de vivre en danger" de Mina Keshavarz est le deuxième représentant du cinéma iranien dans la section compétition documentaire de cet événement cinématographique en Corée du sud.

BIFF est le plus ancien festival de cinéma de Corée du Sud, fondé en 1996 et est devenu l'un des festivals de films asiatiques les plus prestigieux en 25 ans.

192 films de 68 pays participent dans la 25ème édition du Festival international du film de Busan.

