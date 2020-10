Syrie : l'Iran soutient l'avancement des travaux du Comité constitutionnel "sans ingérence étrangère"

Selon le service de presse du ministère iranien des Affaires étrangères, Alexander Lavrentiev, le Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour la crise syrienne, qui dirige une délégation politique et militaire de haut rang à Téhéran, a poursuivi mercredi 21 octobre ses consultations avec Ali Asghar Khaji, principal ministre adjoint iranien des affaires étrangères chargé des affaires spéciales politiques.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des dernières évolutions en Syrie, y compris le processus politique et du Comité constitutionnel, la situation sur le terrain, en particulier à Idlib, ainsi que les initiatives irano-russes pour aider à améliorer la situation économique et humanitaire en Syrie.

Se référant aux réalisations positives de la coopération Irano-russe en Syrie, à la fois bilatéralement et dans le cadre du processus d'Astana, Alexander Lavrentiev a souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer les consultations et la coopération bilatérales à différents niveaux politiques et sur le front de la lutte anti-terroriste.