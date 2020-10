240 millions de dollars d’exportations depuis la zone franche d’Aras vers 10 pays

Le vice-ministre de l'économie et de l'investissement de l'organisation Aras Free Zone a déclaré: au cours des 6 premiers mois de cette année, 240 millions de dollars de marchandises ont été exportés de cette région vers 10 pays.

Selon l'IRNA, Safar Chasfand a déclaré dans une interview mercredi 21 octobre que l'exportation depuis la zone franche d'Aras comprend quatre parties: exportation définitive, exportation de produits nationaux, réexportation et exportation vers la partie continentale.

L'exportation définitive de la zone franche d'Aras pendant cette période était de 63 millions de dollars, soit une augmentation de 12,5% par rapport aux 56 millions de dollars d'exportation de la même période l'an dernier.

Il a estimé la valeur des exportations de la production de la région vers le continent à 82 millions de dollars, soit une augmentation de 6% par rapport aux 77 millions de dollars d'exportations par rapport à la même période l'an dernier.

Le Chef-adjoint de l'Économie et de l'Investissement de l'Organisation de la zone franche d'Aras a souligné : « Les exportations de produits nationaux depuis la région au cours de cette période étaient de 95 millions de dollars, ce qui montre une augmentation de 171% par rapport aux 35 millions de dollars d'exportation au cours des six premiers mois de l'année dernière.

Chasfand a rappelé : « Le montant des réexportations d'Aras à la fin des 6 premiers mois de l'année (civile) a considérablement diminué en raison des conditions dues à la crise de Covid-19, de la fermeture des frontières et d'autres obstacles.

Selon cette autorité économique iranienne, sur la base des exportations définitives, les principaux articles comprennent les noix, les produits en plastique, les sacs géants et les ceintures de propylène, les sacs en polypropylène, les fils de polyester, les hydrocarbures, les lingots d'acier et toutes sortes de machines de ligne de production dont les destinations étaient l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Irak, le Kazakhstan, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, l'Arménie, la République tchèque et l'Ouzbékistan.

Selon l'IRNA, la zone franche d'Aras, d'une superficie de plus de 70 000 hectares, est située à 130 km au nord-ouest de la ville turcophone de Tabriz, chef-lieu de la province d’Azerbaidjan de l’Est au nord-ouest de l’Iran.