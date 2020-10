L'Iran n'a aucun intérêt à s'immiscer aux élections américaines (porte-parole)

«Contrairement aux États-Unis, l'Iran n'interfère pas dans les élections d'autres pays. Le monde a été témoin des tentatives publiques désespérées des États-Unis pour remettre en question le résultat de ses propres élections au plus haut niveau», a déclaré Alireza Miryousefi, tout en niant les allégations contre l'Iran à ABC News.

Le média avait rapporté que de hauts responsables américains de la sécurité nationale avaient alerté le public américain mercredi que l'Iran et la Russie avaient tous deux obtenu des données électorales dans leurs efforts pour s'ingérer dans les élections américaines de 2020.

«Ces accusations ne sont rien de plus qu'un autre scénario pour saper la confiance des électeurs dans la sécurité des élections américaines, et sont absurdes. L'Iran n'a aucun intérêt à s'ingérer dans les élections américaines et aucune préférence pour le résultat».

Les États-Unis doivent mettre fin à leurs accusations malveillantes et dangereuses contre l'Iran, a déclaré le porte-parole.