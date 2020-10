L'ambassadeur américain en Irak placé sur la liste iranienne des sanctions

Téhéran (IRNA)- « La République islamique d'Iran a blacklisté l’ambassadeur des États-Unis à Bagdad, Matthew Tueller, et deux autres responsables US pour leur rôle de « coordination » dans des actes terroristes perpétrés en Irak et dans la région et pour être impliqués dans l’assassinat du haut général martyr iranien, Qassem Soleimani. Ces personnes contribuent également activement à la mise en œuvre des sanctions contre l'Iran, annonce vendredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.

« Matthew Tueller, l'ambassadeur des États-Unis en Irak, a joué un rôle axial dans la coordination des actes terroristes en Irak et dans la région, dans l'assassinat criminel du haut général Soleimani et dans l'avancement des sanctions contre le peuple iranien », a écrit Saïd Khatibzadeh ce vendredi 23 octobre sur Twitter. Il a ajouté: «Aujourd'hui, l'Iran a sanctionné cette homme et deux autres responsables du régime américain impliqués dans ces actions. Les actions anti-iraniennes ne restent pas sans réponse», a prévenu le diplomate.