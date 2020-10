L'incapacité de prolonger l'embargo sur les armes contre l’Iran a fait halluciner Pompeo (un universitaire)

Nader Entesar, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alabama, a déclaré samedi à l'IRNA que l'administration américaine avait tout mis en œuvre pour prolonger un embargo sur les armes de 2007 contre l'Iran mais qu'elle avait fait face à une défaite majeure et n'avait même pas réussi à convaincre ses proches alliés européens de suivre son avance.

Il a évoqué les affirmations de Washington selon lesquelles l'expiration de l'embargo sur les armes iranien entraînerait une insécurité supplémentaire dans la région, et a déclaré que les États-Unis se sont toujours considérés comme le maître du monde et ne peuvent tolérer aucun pays qui vise à contester l'intimidation américaine. .

Entesar pense que l'expiration de l'embargo sur les armes iranien fournit à certains pays de la région comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis une excuse pour augmenter leurs achats d'armes à l'Europe et aux États-Unis.

Il a noté que les futurs achats d’armes de l’Iran ne peuvent être comparés aux achats d’armes insensés des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite à l’Occident.

L'universitaire pensait que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite resteront la principale cause d'insécurité et de bellicisme dans la région pendant de longues années.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**