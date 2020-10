L’ONU ne doit être prise en otage par aucune puissance (l’ambassadeur d’Iran à Paris)

A l’occasion de la Journée des Nation Unies, le 24 octobre, l’ambassadeur d’Iran en poste en France a déclaré via un tweet que « nous commémorons le 24 octobre, la Journée des Nations Unies, et saisissons l’opportunité pour réfléchir à nouveau sur les objets de la création de l’ONU et de l’adoption de la Charte des Nations Unies, et procédons à une analyse critique de l’action de cette organisation et de ses objectifs annoncés, jusqu’à aujourd’hui et ce qui a été, ce qui aurait dû être, et ce qui sera. Sans aucune doute, un renouveau est nécessaire pour renforcer les capacités de cette organisation et revoir son bilan et son efficacité, qui dans le monde actuel « en transition» en raison de l’attitude et des politiques de certaines puissances belliqueuses et dominatrices, se sont affaiblis.

Ghassemi a également noté que les États-Unis et certains de leurs alliés, compte tenu de leurs politiques destructives et unilatérales, ont tenté d’affaiblir le rôle de l’ONU et d’autres organisations internationales. Nous tous, habitants du monde, qui avons signé la Charte des Nations Unies, nous devons se lancer dans un combat long et acharné et multilatéral pour empêcher la destruction et l’affaiblissement de l’ONU et lutter contre l’unilatéralisme américain.

L’ONU ne doit être prise en otage par aucune puissance et doit être libre, forte et influente pour pouvoir agir dans le sens des intérêts pacifiques de tous les peuples du monde, a souligné le diplomate iranien.

