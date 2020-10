L'Iran a plus que jamais besoin d'unité et de solidarité (l'ayatollah Khamenei)

Il a fait ces remarques lors de la première réunion en personne avec le président Hassan Rouhani et des membres du siège national pour la gestion et la lutte contre le coronavirus à Téhéran samedi depuis le début de l'épidémie.

«Dans certains pays, comme les États-Unis, la pire gestion a été appliquée, mais nous devons essayer de faire face à ce phénomène qui est lié à la vie et à la santé des populations, à leur sécurité et à leur économie avec la meilleure gestion», a déclaré le leader en évoquant la gestion de la nouvelle pandémie de coronavirus à travers le monde.

La condition préalable à une bonne gestion est «de prendre des décisions de gouvernance décisives», «convaincre l'opinion publique» et «la coopération de toutes les institutions ainsi que la coopération du peuple», a déclaré l'ayatollah Khamenei.

«Cette coopération, cependant, ne se limite pas à la lutte contre le coronavirus; elle doit plutôt exister dans tous les dossiers, notamment politiques, car le pays, qui a une nation forte, un nouveau système et un nouveau discours, est naturellement confronté à des problèmes dans les arènes mondiale et nationale », a-t-il déclaré.

Malgré tous ces problèmes, «un grand travail est en cours dans le pays, et par la grâce de Dieu, aucun incident n'a pu arrêter la République islamique, mais ces obstacles, qui ralentissent l'élan, doivent être levés au plus vite», a ajouté le Leader.

L'ayatollah Khamenei a également fait l'éloge du siège national pour la gestion et la lutte contre le coronavirus et ses comités affiliés, qualifiant la performance du personnel médical et sanitaire de «très brillante» et leur pratique de «djihad pour l'amour de Dieu».

Le chef a déclaré qu'il était nécessaire de lancer immédiatement une base de suivi et des comités affiliés pour mettre en œuvre les décisions du siège national pour la gestion et la lutte contre le coronavirus et surveiller leur mise en œuvre.

