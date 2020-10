Dessin animé: une Iranienne remporte la deuxième place du Festival international de Chypre

Le Festival international de la caricature de Chypre est l'un des événements internationaux célèbres qui a vu la participation de nombreux artistes iraniens, dont feu Shahram Rezaei, Mme Narges Javan Majidi et Mme Shirin Qolipour.

A noter que M.Kharraman, diplômé de la Direction de la Communication Graphique (visuel) de l'Université de Saryan dans la ville de Sari (nord de l'Iran), détient dans son palmarès artistique plusieurs des prix qu'elle a remportés lors de divers festivals locaux et internationaux.

Parmi les participations les plus marquantes de la caricaturiste iranienne, il est indiqué qu'elle s'est qualifiée pour la scène de la finale du Festival international de Chypre 2017 et a reçu un certificat d'appréciation et de publication de ses connaissances artistiques au Festival de Corée du Sud 2015, un certificat d'appréciation et de publication d'impact au Festival de Belgique 2010, et remportant la première place au concours de dessins animés à l'Université de Surrey 2013, Et d'autres prix locaux.

Dans un contexte connexe, il convient de noter que la dessinatrice iranienne, Mme Jaleh Yousfi, a également remporté la troisième place du neuvième Festival international de dessin animé de Chypre (2020), sur 289 artistes représentant 62 pays.

En raison de la pandémie mondiale de Corona, des prix seront distribués aux gagnants de cet événement international dans le cadre d'une cérémonie qui se tiendra à Chypre l'année prochaine.

