La Commission nationale iranienne pour l'UNESCO dévoile l'exposition virtuelle d’Uraman

Intitulée «Uraman: Fringing the Skies», l'exposition vise à familiariser le public avec l'architecture ancienne, les rituels, ainsi que la vie quotidienne à Uraman.

Au total, 70 photos sélectionnées parmi les œuvres de 35 photographes de paysages, de nature, de portrait et de presse seront présentées à l'exposition.

L'Iran a soumis à l'organisme des Nations Unies un dossier pour le paysage culturel d'Uraman en 2019. Quelque quatre-vingts experts dans divers domaines ont compilé et développé le dossier en termes d'anthropologie, d'archéologie et d'histoire, de sciences naturelles, d'architecture, de documents historiques et d'autres domaines connexes.

Comme le paysage culturel couvre 300 villages et en termes d'architecture et de paysage, c'est l'un des patrimoines les plus beaux et les plus présentables du monde, le dossier est vraiment important pour les Iraniens, a déclaré le ministre du Tourisme Ali-Asghar Mounesan au début du mois.

En septembre, Hessam Mahdi, le représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) s'est rendu dans la province occidentale de Kermanshah pour évaluer la possible inscription du site du patrimoine culturel sur la liste de l'UNESCO.

Pouya Talebnia, la directrice du paysage culturel, a annoncé que la visite de l'évaluateur de l'UNESCO sera la dernière étape pour revoir le statut du paysage rural d'Uraman sur la liste du patrimoine mondial.

