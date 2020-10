Les exportations de la province d'Ardabil augmente de 34%

« Certains produits et biens seront ajoutés au panier d'exportations de la province cette année, ce qui augmentera la valeur des exportations de la province à plus de 250 millions de dollars dans les années à venir », a déclaré Akbar Behnamjou dimanche25 octobr lors d’une réunion entre les représentants du gouvernement et ceux du secteur privé, sur les exportations ».

Selon cette autorité régionale, le MDF, les produits pétrochimiques, les industries agricoles et les appareils ménagers font partie des produits ajoutés au panier d'exportations de la province.

Le gouverneur d'Ardabil, évoquant le problème des exportateurs de la province concernant le prix de base de leurs produits en douane, a déclaré : « Le prix de base de certains produits d'exportation a atteint le chiffre réel avec les consultations et les efforts sont en cours pour corriger le prix de base à l'exportation d'autres produits de la province. »

