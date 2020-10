Zarif exhorte l'ONU à contenir les États-Unis

À l'occasion du 75e anniversaire de la fondation des Nations Unies, lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a écrit dans un message Twitter: «L'ONU, à 75 ans, devrait contenir son hôte, qui a passé 220 de ses 244 ans d'histoire en guerre, et depuis 1945 seulement, a mené et perdu pour la plupart 39 guerres militaires et 120 guerres économiques contre quiconque refusant de se soumettre à ses caprices. »

«Réalité: personne ne gagne dans une guerre», a ajouté FM Zarif.

