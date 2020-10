L’islamophobie accélérera le déclin des USA et du régime sioniste

Dans une déclaration lundi, le Corps des gardiens de la révolution islamique a fermement condamné les remarques de Macron en faveur des insultes au prophète de l'islam (PSL) et a décrit l'islamophobie comme un projet raté qui accélérera le déclin inévitable des États-Unis et du régime sioniste.



Le communiqué notait que le projet d'islamophobie publié dans le magazine Charlie Hebdo et le soutien ultérieur du président français indiquent la grande contradiction en Occident qui prétend sauvegarder la liberté d'expression et vise à dissimuler leurs échecs dans la prévention de la propagation de l'Islam et l'inclination des citoyens occidentaux à cette religion et aux enseignements du Saint Prophète (PSL).

L'islamophobie et les fausses déclarations selon lesquelles les islamistes tentent de changer la constitution française ne créeront pas une mauvaise image du Saint Prophète de l'Islam (PSL), a ajouté le communiqué.



La déclaration du CGRI a ajouté que les États-Unis et le régime sioniste sont les principaux partisans de l'extrémisme dans le monde.



La déclaration a également exprimé la volonté des musulmans de défendre les objectifs du Saint Prophète de l'Islam et de faire face à toute insulte aux vertus de Muhammad (PSL).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**