L'Iran fabrique la grue mobile telescopique 55 tonnes

Le PDG de la société Andishehmadar (la société productrice de cette grue) a déclaré en marge de la cérémonie du dévoilement de cet engin: "Pour construire cette grue, 30 000 pièces ont été produites localement."

Selon cet entrepreneur iranien, le rayon de chargement minimum et maximum de cette grue est entre 9 et 41 mètres, et chaque appareil fabriqué localement dans ce projet économise environ 500 000 dollars pour le pays. Chaque appareil sera vendu sur le marché avec un prix de 370 ou 400 mille dollars.

